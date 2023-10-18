Bandırma Pertevniyal Hastanesi’nin yarım bırakılan restorasyon çalışması nedeniyle yıkılma tehlikesi altında olduğu ortaya çıktı.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bulunan ve Cumhuriyet döneminin inşa edilen ilk sağlık kuruluşlarından biri olan tarihi Bandırma Pertevniyal Hastanesi’ni tekrar hayata döndürmek amacıyla, 2021 yılında restorasyon çalışmalarına başlanmıştı. Bandırma Belediyesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi arasında yapılan protokol ile başlanan çalışmalar kapsamında tarihi binanın önce çatısı kaldırılmış ve dış cephe sıvaları sökülmüştü. Sonrasındaki süreçte ise çalışmalar durmuştu.

Bir çatısı olmaması nedeniyle, hava olaylarına karşı korunaksız kalan tarihi bina yaklaşık 2 yıldır ayakta kalma mücadelesi veriyor. Nem ve rutubet nedeniyle binanın tuğla arası derzlerinin aşındığı, yapı bütünlüğünün zarar gördüğü ve yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu belirtildi.

Restorasyona Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi devam edecek

Bandırma Belediyesi’nin maddi destekleriyle gerçekleştirilmesi planlanan ve bu kapsamda kaldırılan çatı binayı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya getirince, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi konuya el attı. Üniversitenin yarım kalan restorasyonu tekrar başlattığı ve bu yıl sonuna kadar bina çatısının yapılacağı belirtildi. 2024 yılı içerisinde ise restorasyonun tamamlanıp binanın müze haline getirilmesi planlanıyor.

1925 yılında Pertevniyal Vakfı’nın katkılarıyla yapımına başlanan ve 1932’de faaliyete geçen Pertevniyal Hastanesi, 2010 yılına kadar hizmet vermeye devam etmişti.