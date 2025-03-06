Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında düzenlenen "Buzulların Korunması" temalı resim yarışmasında, Bandırma Şehit Süleymanbey Ortaokulu öğrencisi Nisanur Yılmaz büyük bir başarıya imza atarak Türkiye birincisi oldu.

Jüri üyeleri tarafından en başarılı çalışma olarak seçilen Nisanur Yılmaz’ın eseri, suyun korunması ve çevresel duyarlılığın artırılması adına önemli bir mesaj içerdiği gerekçesiyle ödüle layık görüldü.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, öğrencinin sanatsal yeteneğinin ve çevre bilincinin büyük bir başarıya dönüştüğü vurgulanarak, "Nisanur Yılmaz’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Ayrıca, yarışmaya hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlerimize de teşekkür ediyoruz" denildi.