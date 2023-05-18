Balıkesir’in Bandırma ilçesinde ilkokul öğrencileri, 18 Mayıs Uluslararası Müze Günü nedeniyle Bandırma Müzesinde arkeologlar rehberliğinde kazı çalışması yaptılar.

17 Eylül İlkokulu, Şehit Pilot Üsteğmen Cemil Kaya İlkokulu ve Bandırma Müzesi iş birliği ile 18 Mayıs Uluslararası Müze Günü’nde Bandırma Müzesinde “Küçük Kaşifler İş Başında!” etkinliği gerçekleştirildi.

17 Eylül İlkokulu 1-F sınıfı öğrencileri ve Şehit Pilot Üsteğmen Cemil Kaya İlkokulu 2-B sınıfı öğrencileri “Arkerobox Eğitici Kazı Setleri” ile arkeologlar rehberliğinde kazı çalışması yaptılar. Yapılan kazı çalışması ile öğrenciler ülkemizdeki ve dünyadaki pek çok doğal ve tarihi güzelliği keşfetme fırsatı yakaladılar.

Küçük kâşifler müze öncesi etkinlikler, müze etkinlikleri ve müze sonrası etkinlikler çerçevesinde 1-F Sınıf Öğretmeni Deniz Altıntaş ve 2-B Sınıf Öğretmeni Öykü Selvi rehberliğinde kendileri için hazırlanan “Küçük Kâşifler İş Başında Etkinlik Kitapçığı” içerisindeki etkinlikleri tamamladılar.

Bu keyifli uygulama sonrasında “Kültürel Miras Koruyucusu” unvanını alan Küçük kâşiflere, Bandırma Müzesi Müdürü Tülin TAN tarafından belgeleri takdim edildi. Kazı setlerinden çıkan eserler Bandırma Müzesinde yerlerini aldı. Son olarak minikler, eğitici kazı setlerinden sonra Bandırma Müze Müdürlüğünü gezme fırsatı buldular.