Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) Yeni Medya ve İletişim Bölümü öğrencileri "Bandırma’dan Ay’a" isimli belgeselleriyle ‘TRT Geleceğin İletişimcileri’ yarışmasında finale kaldı.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) Yeni Medya ve İletişim Bölümü öğrencileri "Bandırma’dan Ay’a" isimli belgeselleriyle ‘TRT Geleceğin İletişimcileri’ yarışmasında finale kaldı.

Türkiye’de ilk yerli ve milli füze denemelerini gerçekleştiren Bandırmalı gençlerin hikayelerinin anlatıldığı “Bandırma’dan Ay’a” isimli belgesel, TRT’nin düzenlediği yarışmada ‘Belgesel Film’ kategorisinde finale kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2018 yılında İstanbul’da gerçekleştirilen TEKNOFEST’te yaptığı konuşmada, “1959 yılında Bandırma Füze Kulübünü kurarak füze denemeleri yapan gençlerimizin başlarına gelmeyen kalmamıştır” sözleriyle gündeme getirdiği Bandırmalı beş gencin hikayesi, BANÜ Yeni Medya ve İletişim Bölümü öğrencileri tarafından belgeselleştirildi. Belgesel, yaklaşık 100 yıldır radyo ve televizyon yayıncılığı yapan TRT’nin iletişim bölümünde okuyan üniversite öğrencilerini farklı içerikler üretmeye teşvik etmek amacıyla düzenlediği yarışmaya damga vurdu.

Tarihin tozlu sayfalarına karışan Bandırma Füze Kulübü’nün hikayesini yeniden hatırlatan projeye proje danışmanı Öğr. Gör. Yakup Toktay olmak üzere bölüm öğrencileri Fatih Üzmez, Sude Yıldız, Nisa Nur Tekin ve Muhammed Yağcı katkı sundu. Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ahmet Güven öğrencilerinin başarısıyla gurur duyduğunu belirterek hedeflerinin, ilerleyen yıllarda derece alan daha fazla proje gerçekleştirmek ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nin iletişim alanında adını duyurmak olduğunu ifade etti.

Bandırma Füze Kulübünü konu alan belgesel, 1959 yılından itibaren roket ve uzay alanında çalışmalarına başlayan ve önemli gelişmeler kaydeden Bandırma Havacılık ve Uzay Araştırmaları Derneği’nin gerçek hikayesini anlatıyor. Kulübe yapılan haksızlıkların ve desteklerin kesilmesini konu edinilen belgeselde tüm gerçekler gün yüzüne çıkarılıyor. Belgesele, Bandırma Füze Kulübü’nün kurucularından biri olan Atilla Yedikardaşlar, Türk Hava Kurumu Bandırma Şube Başkanı Varol Memişler, Araştırmacı Gazeteci Önder Balıkçı ve Bandırma Füze Kulübü’nün kurucusu Artuğ Sayıner’in kızı Yasemin Irkin de ekibe katkı sağladı.