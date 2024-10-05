Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, tıkanan kanalizasyondan yemek firmalarının döktüğü kullanılmış yağ çıktı. Yağın kanalizasyonu tıkaması sonucu da bazı ev ve iş yerlerine pis su bastı.

Bandırma Dere Mahallesi’nde yaşanan olay da, yemek sektörleri tarafından gidere dökülen atık yağların kanalizasyon sistemine verdiği zararı bir kez daha gözler önüne serdi. Yoğurthane Sokağı ile Dere Mahallesi kesişim noktasında sık sık yaşanan kanalizasyon tıkanması sonucu mahalle de bazı ev ve işyerlerini pis su bastı.Edinilen bilgiye göre, tıkanıklığın nedeni zamanla biriken atık yağların olduğu öğrenildi. Mahalle sakinleri kanalizasyon kapağından çıkan karamel kıvamındaki yağın lokantaların atık yağlarından kaynaklandığını ifade etti.

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ekipleri sık sık bölgeye gelerek tıkanıklığı gidermek için çalışıyor. Ancak her seferinde tıkanıklığın nedeninin yemek atıkları ve yağlar olduğu görülüyor. BASKİ çalışanları, son tıkanıklıkta da vidanjör yardımıyla kanalizasyondan büyük miktarda yemek yağı çektiğini belirtti. Mahalle sakinleri, yemekçilik firmalarının atık yağlarını kanalizasyon sistemine boşaltmaması gerektiğini ve bunun çevreye ve altyapıya büyük zarar verdiğini dile getiriyor.

Bandırma Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaldırım ve yola bulaşan yağı temizlemek için deterjanlı su ile yıkama işlemi gerçekleştirerek çevreye yayılan kokuyu önledi.

Bu olay, atık yağların çevreye ve altyapıya verdiği zararlar konusunda toplumsal duyarlılığın artırılması gerektiğini bir kez daha gösterdi. Mahalle sakinleri lokantaların atık yağlar konusunda daha duyarlı davranması gerektiğini ve bu yağların uygun şekilde bertaraf edilebilmesi için de yetki birimlerden sorunun biran önce çözülmesini istediklerini ifade etti.