Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Bandırma’ya açılan Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi yüzlerce hayvanı yeniden sağlığına kavuşturdu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından sokak hayvanları için projeler bir bir hayata geçiriliyor. Edremit ve Bandırma’nın ardından Altıeylül İlçesi’ne de Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi kazandırmaya çalışan ekipler, kurulan merkezlerde her türlü ayrıntıyı düşünüyor. Bandırma Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi’nde incelemelerde bulunan Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Volkan Karateke, “Güney Marmara İlçemizin tamamına yönelik faaliyet sürdürebilecek donanımla sürecini tamamladığımız Bandırma Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi’mizi ekibimizle birlikte hizmete aldık. Bu çalışmaların kalitesini, sağlık ve refahları adına iyileştirmek ve geliştirmek hedefindeyiz. Sokak hayvanlarına yönelik sevgimizi taşımayı hedefliyoruz. Hem bölgemize hem ilçemize hem de şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Ameliyathaneden yoğun bakım kabinlerine, ultrason ve röntgen cihazlarından hemogram cihazına kadar sokak hayvanlarının teşhis ve tedavisi için gerekli tüm donanım yer aldığı Merkezde can dostlarımızın sağlığı için gerekli olan hastalık tedavileri, aşılama çalışmaları, parazit uygulamaları, kısırlaştırma ve diğer cerrahi operasyonlar daha modern şartlarda yapılacak.