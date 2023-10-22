Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Yunus Timleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında Çınarlı mahallesinde şok uygulama yaptı.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Yunus Timlerince kent genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan “Şok uygulamalara" devam ediliyor.

Son olarak geçtiğimiz cuma günü Yunus Timleri, Çınarlı Mahallesi, İnce Kaldırım Sokak üzerinde şok uygulama yaptı.

Ekipler, durumundan şüphelendikleri A.T. (38 ) ve E.Ü.(31) isimli şahısları aradı. Şahıslardan poşet içinde 112,74 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca A.T. isimli şahsın üzerinden de 1,30 gram esrar çıktı.