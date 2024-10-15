Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Erdek istikametine gitmekte olan kamyon kavşakta yoldan çıkarak yönlendirme tabelasına çarptı. Kazada araç içinde sıkışan şoför ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bandırma’dan Erdek istikametine gitmekte olan 10 PE 829 plakalı kamyon, kavşakta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp, yönlendirme tabelalarına vurarak durabildi. Paşakent Mahallesi, Erdek Caddesi Liman Kavşağı’nda meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 10 PE 829 plakalı kamyon sürücüsü C.A., sıkıştığı yerden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Grup Amirliği personelleri tarafından çıkarılarak 112 Acil sağlık ekiplerine teslim edildi.

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralının durumunun ağır olduğu belirtildi.