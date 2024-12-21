Bandırma Kadın Kent Konseyi Meclisi, 2014 yılında başlattığı Geleneksel Yılbaşı Alışveriş Günleri etkinliğinin 10. yılını coşkulu bir şekilde kutluyor.

Etkinlik, bugün itibariyle Bandırma halkına kapılarını açarak, yerel emekçi kadınların ürettikleri el emeği ürünlerini sergileyip satışa sunmalarına olanak sağladı. 21 Aralık’ta başlayan etkinlik, 31 Aralık tarihine kadar devam edecek.

Kadınların Emekleri Sergileniyor

Her yıl düzenlenen bu etkinlik, kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda daha etkin bir rol alabilmesi adına önemli bir platform sunuyor. Katılımcı kadınlar, ürettikleri el işleri, takılar, tekstil ürünleri ve hediyelik eşyalarla ziyaretçilere ürünlerini tanıtma fırsatı buluyor. Etkinlik, hem yerel ekonomiye katkı sağlıyor hem de kadınların üretim gücünü görünür kılıyor.

Yoğun Katılım ve Destek

Bugün gerçekleşen açılışa, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Bandırma Belediye Başkan Yardımcıları, Bandırma AK Parti İlçe Başkanı Göksel Karlahan, AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Doğan, AK Parti Teşkilat Başkanı Bayram Özdemir, Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Üyesi Canset Sevim ve farklı siyasi partilerden katılımcılar yer aldı. Belediye Başkanları ve siyasi temsilciler, etkinlikte kadın emeğinin değerini vurgulayarak, destek mesajları verdiler.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, etkinlikte yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “Değerli dostlar, sevgili Bandırmalılar, emeğini harcayıp alın terini döken sevgili kadınlar, bugün Bandırma Belediyesi ve Kadın Kent Konseyi ile birlikte kadın el emeği Yılbaşı Alışveriş Günleri’ni hep birlikte açıyoruz. Bandırma’mıza ve kadınlarımıza hayırlı, uğurlu olsun.”

Başkan Mirza, kadınların üretim gücünü ve bu tür etkinliklerin Bandırma’nın kültürel ve ekonomik hayatına sağladığı katkıları da dile getirdi.

Kadınların Gücüyle Gelecek Daha Parlak

Geleneksel Yılbaşı Alışveriş Günleri, 10. yılı itibarıyla daha da büyüyüp güçlenerek, daha fazla kadına ulaşmayı başardı. Etkinlik, sadece yılbaşı alışverişine katkı sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanabilmeleri için önemli bir adım atılmasına olanak tanıyor.

Etkinlik 31 Aralık’a Kadar Devam Edecek

Bandırma Kadın Kent Konseyi’nin Geleneksel Yılbaşı Alışveriş Günleri, 21 Aralık’tan itibaren başlamış olup, 31 Aralık’a kadar Bandırma’da devam ediyor.