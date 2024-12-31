Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Bandırmalıların yeni yılda güvenliği için uygulanacak tedbirler görüşüldü

Vatandaşların 2025 yılına huzur ve güvenle girmesi amacıyla Bandırma Kaymakamlığında alınacak önlemler masaya yatırıldı. Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal’ın başkanlığında, vatandaşların 2025 yılına huzur, güven ve esenlik içinde girmelerini sağlamak amacıyla bir toplantı düzenlendi. Toplantıya, Bandırma Kaymakam Refiki Coşkun Topuz, Bandırma Emniyet Müdürü Mesut Demirdaş, Jandarma Komutanı Bnb. Ahmet Tunç, Bandırma Belediye Başkan Yardımcısı Niyazi Yeloğlu ve ilgili kurum amirleri katıldı. Toplantıda, genel güvenliğin ve asayişin muhafazası ile kamu düzeninin sürdürülebilmesi için alınacak önlemler ele alındı. Toplantıda, Bandırma genelinde yeni yıl öncesi ve sırasında vatandaşların güvenliğini sağlamak için uygulanacak tedbirler detaylı şekilde değerlendirildi. Kamu düzenini korumaya yönelik çalışmalar, ilgili kurumların koordinasyonuyla yürütülmesi kararlaştırıldı.

Vatandaşların 2025 yılına huzur, güven ve esenlik içerisinde girmelerini sağlamanın öncelikli görevi olduklarını belirten Kaymakam Aksakal, bu kapsamda genel güvenlik, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması için tüm kurumların koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Aksakal, Bandırma halkının yeni yıla sorunsuz bir şekilde girmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını kaydetti.