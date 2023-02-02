Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, yazlık evlere hırsızlık için girdiği tespit edilen 1 kişi yakalandı.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, yazlık evlere hırsızlık için girdiği tespit edilen 1 kişi yakalandı.

Hayırsever bir vatandaş tarafından elbise ve ayakkabı bağışı yapıldı Hayırsever bir vatandaş tarafından elbise ve ayakkabı bağışı yapıldı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, evden hırsızlık olaylarına yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, Bandırma ilçesinde yazlık evlere hırsızlık için girdiği tespit edilen 1 şüphelinin bulunduğu adreste yapılan aramada; 1 adet televizyon, 4 adet akü, 1 adet el matkabı ve 2 adet güneş enerji paneli ele geçirildi. Olaya karışan 1 şüpheli yakalandı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.