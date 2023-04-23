Balıkesir’in Bandırma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Bandırma’da uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 6 şüpheliye ait ikamet adresinde yapılan aramada; 5.565 gram metamfetamin, 1 kilogram gram skunk, 1 adet hassas terazi, 1 adet alüminyum folyo, 70 adet kilitli poşet, 3 adet cep telefonu ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Olay karışan 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edeceğini belirtti.