Balıkesir’in Bandırma ilçesinde gerçekleştirilen, uyuşturucuyla mücadeleye sosyal bir pencereden bakan "Umuda Kapı Açıyorum Hayata Tutunuyorum" Projesi çerçevesinde yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde gerçekleştirilen, uyuşturucuyla mücadeleye sosyal bir pencereden bakan "Umuda Kapı Açıyorum Hayata Tutunuyorum" Projesi çerçevesinde yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Vali Hasan Şıldak başkanlığında Bandırma’da yapılan toplantıda bağımlı bireylerin uyuşturucuyu bırakmaları ve hayatlarını sağlıklı bir şekilde sürdürmelerini amaçlayan projenin başarıyla yürütülen çalışmaları ve projenin sürekliliğini sağlayacak planlamalar ele alındı. Toplantı, açılışı yapılan Bandırma Uyuşturucuyla Mücadele Birimi Sorumlusu Uzm. Dr. Tuğba Karaçoban’ın yaptığı sunumla başladı. Karaçoban sunumda; birimin mevcut durumu, fiziki ortamı, projenin tanıtım faaliyetleri, bağımlı bireylere yönelik yapılan tedavi ve sosyal çalışmalar ile ilgili bilgi verdi.

Vali Şıldak toplantıda, başladığı günden bu yana her aşamasını yakından takip ettiği ve il merkezinin yanı sıra Edremit ve Bandırma Uyuşturucuyla Mücadele Birimleriyle ulaşılabilirliğini arttıran projede tedavi ve rehabilitasyon sürecine dahil olan bireylerin sağlıklı bir hayata uyum süreçleriyle ilgili en sıcak bilgileri aldı. Projeye dahil olarak ’bağımlı bir hayata hayır’ diyen bireyler ve aileleriyle çeşitli etkinliklerle yakından ilgilenen Vali Şıldak toplantıda; il merkezi, Bandırma ve Edremit Uyuşturucuyla Mücadele Birimlerinde görevli personel ile bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu.

Uyuşturucuyla mücadele projesine başvuran kişilerin tedavi ve rehabilitasyonlarının yanı sıra, hayatlarının topluma uyumlu hale getirilmesiyle farkını ortaya koyan proje sağlam ve emin adımlarla ilerliyor. Bağımlı bireylerin tedavi ve rehabilitasyonla hayatlarına yeni bir umut kapısı açmaları hedefiyle yola çıkan projede alınan yolun değerlendirildiği toplantıda devamlılığı sağlayacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Meslek edindirme süreçleri ve istihdam sürecinde olan kişilerle ilgili veriler aktarıldı.

Balıkesir Bir Adım Önde

Bağımlılıkla mücadelede ülke genelinin önünde olan bir uygulamayı, Umuda Kapı Açıyorum Hayata Tutunuyorum Projesiyle gerçekleştiren Balıkesir’in çok daha iyi noktalara gelebilmesi için atılacak adımlar, katılımcıların da interaktif bir şekilde dahil olduğu toplantıda görüşülenler arasında yer aldı.

Devletin güvenlik güçleriyle herhangi bir boşluk bırakmadan uyuşturucuyla mücadele ettiğini söyleyen Vali Şıldak, yaptığı değerlendirmede, "Bizler de bağımlı bireylere sunduğumuz bu seçenekle onlara bir hayata dönüş fırsatı sağlıyoruz. Sağlık kuruluşlarımız, AMATEM’ler ve poliklinik hizmetleri tedavi boyutuyla ilgileniyor fakat bu yeterli olmuyor. Biz projeyle sistemli bir döngü içerisinde kalıcı bir izlemeyle süreci takip ediyoruz. Biz uyuşturucuyla sadece polisiye tedbirlerle mücadele etmiyoruz. Sadece tedavi de uygulamıyoruz. Aynı zamanda sosyal devlet ilkesinin tezahürü olarak bu insanlarımıza bir el uzatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bağımlılıkla mücadelenin istihdam ve meslek edindirme bölümüne kadar bütünlük içinde ve birbiriyle bağlantılı mekanizmayla işlerlik kazandırılan bir model uygulandığını vurgulayan Şıldak, "Bunu; kendine güvenen, bu konuda tecrübe kazanmış, eğitim almış ve yaklaşık iki yıla yakın bir süre içerisinde de uygulayagelen bir ekiple yapıyoruz. Bu işe gönül vermiş, duygusallık kazanmış, yaparken yaşayan, standardının yükseltilebilmesi için bu sisteme kafa yoran bir ekiple gerçekleştiriyoruz. Ben bununla gurur duyuyorum. Bu çalışmanın etkileyici bir seviyeye taşındığını görüyorum" şeklinde konuştu.

Umuda Kapı Açanlardan 36’sı Hayata Tutundu

Başvuru sayılarının yükselmesi için bilinirliğin artmasına yönelik çalışmaların hızla devam etmesi gerektiğine dikkat çeken Vali Şıldak, projenin başladığı günden bu yana çok sayıda kişinin bağımlılıktan kurtulduğunu söyledi. Bu kişilerin projenin tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinde kalmalarının yanı sıra iş sahibi olarak sağlıklı bir hayata kavuştukları müjdesini de verdi.

Proje çalışmalarının ilk günkü heyecan ve canlılığıyla sürdürülmesinin, tanıtım faaliyetlerinin arttırılarak devam etmesinin üzerinde duran Vali Şıldak, personele özverili çalışmaları için teşekkür etti, projeye gösterdikleri özenden dolayı kutladı.