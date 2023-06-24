Balıkesir’in Bandırma ilçesinde hatalı dönüş yapan ticari taksi, motosiklet ile çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bandırma’nın en işlek caddelerinden biri olan Atatürk caddesinde 10 T 2049 ticari taksi sürücüsü Özden Uysal (60). yoğun trafikte U dönüşü yapmak istemesi sonucu 10 AGY 134 plakalı motosiklet sürücüsü Muhammed Özen’i (17) geldiğini fark edemeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletinden düşen sürücü sol bacağından yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri motosiklet sürücüsü Muhammed Özen’i ambulans içerisinde kontrollerini sağladı.