Balıkesir’in Bandırma ilçesinde önünde seyir halindeki kamyona çarpması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 10 PG 035 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Hasan Otçu (62), önünde seyir halinde olan 10 PP 053 plakalı kum yüklü kamyonete arkadan çarpması sonucunda araç içerisinde hayatını kaybetti. Otçu, kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otçu’nun cansız bedeni Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.