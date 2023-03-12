Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Erdek istikametinden gelen otomobil, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kayarak tarlaya uçtu. Kaza sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, yağmurlu havada kayganlaşan yolda sürücü Berke Balaban’ın (20) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçan araçta kendisi ve arkadaşı yaralandı. Kaza sonrası 112 Acil Sağlık ekiplerinin kaza yerine gelerek yaralılara ilk müdahaleyi yapmasının ardından, yaralılar Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.