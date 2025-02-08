Balıkesir’in Bandırma ilçesinde TIR ile kamyonet çarpıştı, yol kısa süre trafiğe kapandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Korozman Kavşağı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında TIR ile kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da ağır maddi hasar oluşurken, kazada yaralanan olmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle yol kısa süreliğine trafiğe kapanırken, ekiplerin müdahalesiyle araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.