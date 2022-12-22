Balıkesir’in Bandırma ilçesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ticari taksilere ve motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı.

Balıkesir’in Bandırma ilçesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ticari taksilere ve motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı.

Bandırma Cumhuriyet Caddesi’nde ticari taksilerin lastiklerinin kış lastiği olup olmadığı ve diş derinliklerin kurallara uyup uymadığı polis ekiplerince incelendi. Ayrıca sürücü belgesi ve SRC belge kontrolü yapıldı. Motosiklet sürücülerinin de evrak kontrolleri yapılarak kuralları ihlâl eden ticari taksi sürücüleri ve motosiklet sürücülerine cezai işlem uygulandı. Yapılan denetimler sonucunda sürücülerin yaklaşık yüzde 80’inin kurallara uyduğu tespit edildi. Bandırma Trafik Denetleme Amirliğince denetimlerin devam edeceği belirtildi.