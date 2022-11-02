Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bu sabah sis nedeniyle göz gözü görmedi. Sis nedeniyle trafikte görüş mesafesi düştü. Limanda, yük boşaltma çalışmalarında aksaklıklar yaşanıyor.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bu sabah sis nedeniyle göz gözü görmedi. Sis nedeniyle trafikte görüş mesafesi düştü. Limanda, yük boşaltma çalışmalarında aksaklıklar yaşanıyor.

Bandırma’da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle trafikte sürücülerin görüş mesafeleri düştü. Bazı araçlar sis nedeniyle farlarını yakarak ilerlerken, şehrin bazı noktalarında trafik yoğunlaştı. Yetkililer özellikle sabah saatlerinde trafikte araç sürücülerinin muhtemel kazalara neden olmaması için dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunurken, sisli havanın Bandırma ve çevresinde üç gün daha etkili olacağını belirtti. Öğle saatlerine kadar sisin kalkması bekleniyor.