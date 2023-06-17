Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Meteoroloji’nin yağış uyarılarının verilmesine rağmen etkisini göstermeyen yağış, civar ilçelerde etkili oldu. Yakın ilçelere yağan yağışla birlikte Bandırma’ya yağış düşmedi.

Akşam etkisini gösteren gök gürültülü yağışta İstanbul-Yalova-Kocaeli hattında 4 bin 900, Çanakkale-Balıkesir hattında 600 ve İzmir’de de 150 şimşek aktivitesi kaydedildi.

Bandırma’nın yakın il ve ilçelerinde etkisini gösteren yağmurla birlikte çakan şimşekler geceyi aydınlattı. O anlar kameralara yansıdı. Yağmur yağışıyla birlikte şimşek çakması gecenin karanlığını aydınlattı. Şimşeklerin tüm ilçelerden bölgelerinden görüntülendiği ve görsel şölen sunduğu o anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.