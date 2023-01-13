Bandırma ilçesinde yürütülen çalışmalar neticesinde şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada tarihi eser niteliğinde; 116 adet sikke, 4 adet yüzük, 3 metal obje ele geçirildi. Yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanıldı.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği görevlilerince Tarihi Eser Kaçakçılığı operasyonu düzenlendi.

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