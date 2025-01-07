Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan işbirliği çerçevesinde, 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin güven ve huzur içerisinde eğitim görmesi amacıyla kapsamlı bir farkındalık programı başlatıldı.

Okulların açıldığı tarihten itibaren 17 okulda düzenlenen eğitimlere toplam 3 bin öğrenci katıldı. Eğitimlerde "Kişisel Güvenlik", "Suçtan Korunma Yöntemleri", "Akran Zorbalığı" ve "Siber Güvenlik" gibi konular ele alınarak öğrencilerde bilinç ve farkındalık oluşturulması hedeflendi. Verilen eğitimlerde, öğrencilerin kendi kişisel güvenliklerini sağlamakla sorumlu oldukları ve bu sayede oluşabilecek riskleri minimuma indirebilecekleri aktarıldı. Ayrıca, suçtan korunma yöntemleri ile herhangi bir durumun suç olup olmadığını anlamaları ve bu tür durumlara karşı nasıl önlem alabilecekleri konularında bilgilendirildi.

Akran zorbalığının önlenmesi amacıyla, hiçbir çocuğun bir diğerinden üstün olmadığı ve her bireyin farklı alanlarda başarılı olabileceği mesajı vurgulandı. "Hayatın internet olmasın, hayatında internet olsun!" sloganıyla siber güvenlik konularında da bilinçlendirme yapılarak internetin bilinçli kullanımının önemi anlatıldı. Eğitimlerde, sanal ortamda işlenen suçların da cezai bir karşılığı olduğu belirtilerek, zamanı verimli kullanmanın hayat başarısına etkisi vurgulandı.