Bandırma Balıkesir Yolu Kuşcenneti yakınlarında Aziz C.’nin kullandığı 35 BEK 342 plakalı tır dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu tarlaya devrildi. Kazada yaralanan Aziz C . yaralı olarak sıkıştığı kabinde Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesi Bandırma Grup Amirliği ekiplerince kurtarıldı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 ekibiyle Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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