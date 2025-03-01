Bandırma Belediyesi, Ramazan ayı boyunca sahur geleneğini sürdürecek olan davulcuların hazırlıklarını tamamladı.

Kent genelinde 24 mahallede görev yapacak davulcular, belediye tarafından yetkilendirilerek mühürlü kimlik kartlarıyla sahura vatandaşları uyandıracak.

Belediyeden yapılan açıklamada, davulcuların Ramazan ayının ortasında ve bayramın birinci günü olmak üzere bahşiş toplayacağı belirtildi. Yetkililer, belediye mührü bulunmayan kişilere itibar edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.