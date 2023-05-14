Balıkesir’in Bandırma ilçesi 17 Eylül mahallesinde park halindeki araçta yangın çıktı. Araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Bandırma 17 Eylül Mahallesinde park halindeki 10 NZ 600 plakalı araçta yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Bandırma İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve soğutma çalışmalarını tamamladı. Araçta büyük çapta maddi hasar oluşurken kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri çıkan yangın ile ilgili inceleme başlattı.