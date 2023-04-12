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Edinilen bilgiye göre, Bandırma’da hava üssü önünde sağanak yağışın otoyolda oluşturduğu su birikintisi sebebiyle 10 ADV 193, 10 AGN 137 ve 09 R 9141 plakalı araçlar zincirleme trafik kazasına karıştı. Polis ekipleri su birikintisi oluşan yerde güvenlik önlemi alarak, trafiğin tek şeritten akmasına yardımcı oldu. Zincirleme kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

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