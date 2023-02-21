Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Gönen-Bandırma kara yolu üzerinde Bandırma bölge trafiğin önünde 10 E 2485 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma İ. (70) otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı kadına kaza yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Fatma İ. Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin olay yerinde ki incelemesinin ardından kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.