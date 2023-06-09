Balıkesir’in Bandırma ilçesi Atatürk Caddesi’nde henüz bilinmeyen bir sebeple otluk alanda çıkan yangın çevredeki vatandaşlarda paniğe neden oldu.

Bandırma Atatürk Caddesi’nde otluk alanda başlayan yangın çam ağacını kül etti. Dükkanlara sıçrayan yangın Bandırma itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı. Eski çocuk sarayının bulunduğu arazide gece saatlerinde bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın çevredeki vatandaşları endişeye düşürdü. Kağıt toplayıcılarının yer edindiği yerde henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede çam ağaçlarına sıçradı. Malları yanan vatandaş isyan ederek yangını izledi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek kontrol altına aldı ve soğutma çalışmalarını tamamladı. Polis çıkan yangın ile ilgili soruşturma başlattı.