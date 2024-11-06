Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğiyle farkındalık etkinliği düzenlendi.

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında önemli bir sosyal sorumluluk etkinliğine imza attı. Hastane tarafından yapılan açıklamaya göre, organ bağışının önemine dikkat çekmek ve bu konuda toplum bilincini artırmak amacıyla her yıl gerçekleştirilen Organ Bağışı Haftası etkinlikleri, bu yıl da çeşitli faaliyetlerle devam ediyor. Hastane yöneticileri, organ nakil birimi çalışanları ve Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin yönetici, öğretmen ve öğrencilerinin katılımıyla hastane içinde kurulan stantta bilgilendirme çalışmaları yaptı. Organ bağışı bekleyen hastalara umut olabilmek için başlatılan etkinliklerde, bağış süreci hakkında vatandaşlara detaylı bilgiler verildi. Organ Bağışı Haftası’na özel düzenlenen bu etkinliklerle, bağış sürecine daha fazla katılım sağlanmasının hedeflendiğini belirten hastane yetkilileri, toplumun bu konuda bilinçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.