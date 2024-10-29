Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Ticaret Borsası İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, Cumhuriyet’in 101’inci yılı etkinlikleri kapsamında "Ay Yıldız" koreografisi oluşturdu.

Ticaret Borsası İlkokulu bahçesinde bir araya gelen 300 öğrenci, öğretmenlerinin koordinasyonunda koreografi çalışması gerçekleştirdi.

Etkinlikte dev "Ay Yıldız" koreografisi eşliğinde 101’inci Yıl coşkusu yaşadı.

Sınıf öğretmenlerin, okul bahçesinde uzun bir emekle yaptıkları provayla, söz konusu etkinliği gerçekleştirdiklerini Okul Müdürü Gökhan Çelik, "Ben, ne zaman ve nerede bayrağımızı görsem orada içimi bir huzur ve coşku kaplar. Eminim sizler de benim gibi al kanlara boyalı bayrağımızı her gördüğünüzde yüreğinizde bir ferahlama, bir gurur hissediyorsunuzdur. Çünkü bayrak bir milletin namusu, özgürlüğünün nişanesi, bağımsızlığının sembolüdür. Biz bugün; hastalıkta, sağlıkta, afetlerde, hangi şartta olursak olalım, bu bayrağın altında dimdik durabiliyorsak bu, atalarımızın bizler ve bizlerin geleceği olan nesiller için verdiği soylu mücadelenin neticesidir.Okulumuz öğrencilerinin Cumhuriyet’imize sahip çıkmanın önemini kavramalarını sağlamak, millî değerlerimize olan bağlılıklarını güçlendirmek ve ulusal birlik ve beraberliği pekiştirmek için bu çalışmayı yaptık.Güzel bir koreografi çalışması oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Cumhuriyet’imizin 101’inci yılı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.