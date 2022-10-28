Operasyonda Bandırma ilçesinde, 29 bin 160 adet Dolu Makaron, 12 bin 400 adet Boş makaron, bin adet sigara kutusu, 81 adet elektronik nargile, 40 kg kıyılmış tütün, 29 şişe nargile kiti, 9 adet elektronik Sigara Sarma Makinesi, 6 adet manuel sigara sarma makinesi, 1 Kg nargile tütünü ele geçirildi. Yakalanan 6 şüpheli hakkında 5607 SKM suçundan işlem yapıldı.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde KOM Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde Tütün ve Makaron Kaçakçılığını önlemeye yönelik gerçekleştirilen NEFES-2 operasyonu gerçekleştirildi.

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