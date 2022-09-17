Balıkesir’in Bandırma ilçesinde koyun sayasında başlayan yangın meralık alanda devam etti. Yangına kısa sürede müdahale edildi.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde koyun sayasında başlayan yangın meralık alanda devam etti. Yangına kısa sürede müdahale edildi.

Bandırma ilçesinde koyunların bulunduğu sayada çıkan yangın rüzgarında etkisiyle Edincik mahallesi ile Bandırma son kurşun heykelinin olduğu bölgede devam etti. Meralık yangınına kısa surede müdahale edilirken, aynı anda Bandırma’nın kurtuluş yıl dönümü kutlamaların olduğu alanda vatandaşlar yangını korkulu gözlerle izlediler. Bandırma itfaiye ekiplerinin ve yangın söndürme helikopterinin yardımlarıyla yangın kontrol altına alındı. Bandırma Belediyesine ait su tankerleri de takviye destekte bulunarak yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalar gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri yangının çıkış sebebi ile soruşturma başlattı.