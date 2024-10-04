Balıkesir’in Bandırma ilçesinde makilik alanda yangın çıktı.

Dutliman Mahallesi mevkiinde saat 17.00 sıralarında makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz, yangına müdahale etti. Engebeli arazide zorlu koşullarda yürütülen söndürme çalışmaları yaklaşık 2 saat sürdü. Yaklaşık 50 dönümlük alan yangın sonucu zarar gördü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.