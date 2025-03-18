Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Deniz Araştırma ve Geliştirme Gönüllüleri Kültür, Sanat Öğrenci ve Mezun Derneği (DARGEB) tarafından yürütülen Bandırma Anadolu Seyri projesi kapsamında, ekip Bandırma Hafsa Sultan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.

Deniz Araştırma ve Geliştirme Gönüllüleri Kültür, Sanat Öğrenci ve Mezun Derneği (DARGEB) tarafından Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınan izinler doğrultusunda hayata geçirilen Bandırma Anadolu Seyri projesi, 18’inci durağı olan Bandırma Hafsa Sultan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde devam etti.

Ziyaret kapsamında, DARGEB Öğrenci Yürütme Kurulu Başkanı Ahmet Arda Cömert tarafından "Mavi Vatan Perspektifinde Türk Denizciliği ve Denizcilik Fakültesi Bölümleri" başlıklı bir sunum gerçekleştirildi. Sunuma, Bandırma saha ekibinden Hatice Büşra Genç ve Hümeyra Kerpiç de eşlik etti. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Türk denizciliğinin önemi ve denizcilik eğitimi üzerine bilgilendirme yapıldı. DARGEB yetkilileri, etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen öğretmenlere ve öğrencilerin ilgisine teşekkür etti.