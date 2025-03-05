Bandırma Belediyesi tarafından Ordu Caddesi’nde yapımı devam eden kız öğrenci yurdunda çalışmalar hızla ilerliyor. Ana yapının tamamlanmasının ardından, şu anda ince işçilik ve iç donanım işlemleri sürdürülüyor.

Öğrencilerin güvenli, konforlu ve modern bir ortamda barınmasını sağlamak amacıyla inşa edilen yurt, sosyal alanları ve çağdaş mimarisiyle dikkat çekiyor. Bandırma Belediyesi, gençlerin barınma ihtiyacını karşılamaya yönelik yatırımlarını sürdürerek, eğitim hayatlarına destek olmayı hedefliyor.

Yakın zamanda açılışı planlanan yurt ile ilgili gelişmeler kamuoyuyla paylaşılmaya devam edecek.

Başkan Mirza: "Gençlerimiz İçin Tüm Detayları Titizlikle Planladık"

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, yurt inşaatının tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, "Bandırma’da kız öğrencilerimizin barınma ihtiyacına katkı sağlamak amacıyla inşa ettiğimiz yurdumuzda sona yaklaştık. Ordu Caddesi’nde yükselen bu modern yurt binamızda, gençlerimizin güvenli, konforlu ve huzurlu bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için tüm detayları titizlikle planladık. En kısa sürede hizmete açarak öğrencilerimizin kullanımına sunacağız. Bandırma Belediyesi olarak eğitime ve gençlerimize yatırım yapmaya devam edeceğiz. Şimdiden tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.