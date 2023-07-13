Balıkesir’in Bandırma ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik istihbari çalışmaları sonucu 3 kişi yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Bandırma ilçesinde bulunan kamu arazisinde ki sazlıklar arasına kenevir bitkisi ekildiği tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu 3 şüpheli suçüstü yakalanarak yapılan operasyon sonucu; 193 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olaya karışan 3 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.