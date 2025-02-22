Bandırma’da, kadın haklarına dair farkındalık oluşturmak ve eşitlik konusunda atılması gereken adımları tartışmak amacıyla "Kadın Hakları ve Kazanımları" konulu bir söyleşi düzenlendi.

Programa Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Gamze Şengel Taşçier ile CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu katıldı.

Kadınların toplumsal hayattaki yeri ele alındı

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, söyleşide yaptığı konuşmada, kadınların toplumsal hayatta daha güçlü bir yer edinmesi için mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı. Hak mücadelesi ve eşitliğin önemine dikkat çeken Mirza, "Kadınların gücüyle daha adil, daha eşit bir gelecek inşa edeceğiz. Bandırma, kadınların sesi olmaya, haklarını savunmaya ve birlikte güçlenmeye devam edecek" dedi.

Söyleşi boyunca, kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi için atılacak adımlar üzerinde durulurken, katılımcılar kadın haklarına dair farkındalığın artmasının önemine dikkat çekti.