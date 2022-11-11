Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince kaçak tütün operasyonu gerçekleştirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince kaçak tütün operasyonu gerçekleştirildi.

“Tütün ve Tütün Mamulü Kaçakçılığının” önlenmesine yönelik Bandırma’da operasyonlar gerçekleştirildi. 9 Kasım 2022 tarihinde Bandırma’da şüpheli şahıslardan yapılan aramada, 12 bin adet boş makaron, bin 600 adet dolu makaron, 3 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet elektronik sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Konu ile ilgili 2 şüpheli yakalanarak, hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan yasal işlem yapılan şahıs ile ilgili tahkikat devam ediyor.