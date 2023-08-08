Balıkesir’in Bandırma ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen 4 kişiyi yakalandı.

Ağır hasarlı binadaki asansörü sökmeye çalışan işçi 4’üncü kattan düştü Ağır hasarlı binadaki asansörü sökmeye çalışan işçi 4’üncü kattan düştü

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Bandırma ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen 4 şüpheliye ait 4 ayrı adreste Pazartesi günü eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. Operasyonda 231 kök kenevir, 42 gram kubar esrar, 10 gram kenevir tohumu, 1 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 168 adet tabanca mermisi, 3 adet cep telefonu ve 1 adet kenevir öğütme aparatı ele geçirildi. Olaya karışan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.