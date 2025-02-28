Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilk teravih namazını kılındı.

Bandırma’nın en büyük camilerinden biri olan Bandırma Muradiye Camii, teravih namazında dolup taştı. Namaz öncesi yapılan dualar ve Kur’an-ı Kerim tilaveti, müminleri manevi bir atmosfere hazırladı. Bandırma İlçe Müftüsü Dr. Abdulhamid Pehlivan, konuşmasında Ramazan ayının önemine ve ibadetin toplumsal barışı pekiştirici etkisine vurgu yaptı.

Bu anlamlı gecenin sonunda Bandırmalılar, Ramazan ayının getirdiği huzur ve bereketin hayatlarına yansımasını temenni etti.