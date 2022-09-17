Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği olarak ilk kez anadamar üzerinde meydana gelen aort koarktasyonu uygulandı.

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği olarak ilk kez anadamar üzerinde meydana gelen aort koarktasyonu uygulandı.

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Şenveli hastanede ilk kez yapılan aort koarktasyon operasyonunun detaylarını paylaştı. Şenveli, "Hastanemizde ilk kez bir uygulama gerçekleştirdik. Bu daralma nedeniyle, kol ve bacak tansiyonları arasında fark ortaya çıkar. Vücudun üst kısmında tansiyon yüksektir (hipertansiyon). Alt kısmında ise kasık ve ayak nabızları hissedilemez. Son zamanlara kadar tedavi cerrahi olup; bu girişim yüksek riske sahiptir. Tıptaki son gelişmeler ile girişim ameliyatsız, kısa sürede, anjiyografi ünitesinde balon stent ile tedavi metodu geliştirilmesi ile, endovasküler girişimler cerrahinin önüne geçmiştir. Girişime uygun olmayan hastalarda cerrahi girişim planlanmaktadır. Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği olarak tıptaki bu son yaklaşım Hastanemizde uygulandı. 39 yaşında bayan hasta ikili tansiyon ilacı kullanmasına rağmen tansiyonu yüksek seyretmekte olması nedeni ile polikliniğimize başvurmuş olup, tetkikler sonucu aort koarktasyonu tanısı konmuştur. Kardiyoloji Kalp Damar Cerrahisi ortak konsey kararı sonrasında hastamıza perkütan tedavi kararı alınmıştır. Kalp Damar Cerrahisi Kliniği servisine yatışı yapılan hasta; Prof. Dr. Hayrettin TEKÜMİT ve Dr.öğr.üyesi Duygu DURMAZ tarafından işleme alınmış olup; Anjiyografi laboratuvarında yaklaşık 30 dakika gibi kısa bir sürede lokal anestezi altında, hasta ile konuşarak başarılı balon stent işlemi ile tedavi gerçekleştirildi. Hastamız 1 gün sonra taburcu edilmiş ve poliklinik takiplerinde tansiyon ilaçlarını bırakmış ve kan basıncı normal seyretmektedir. Uygulamayı gerçekleştiren hekimlerimiz ve tüm sağlık ekibimizi kutluyor ve teşekkür ediyoruz. Emeklerine sağlık" dedi.