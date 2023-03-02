Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli çarşı ve mahalle bekçileri, deprem bölgesinde 23 gün görev yaptıktan sonra geri döndüler.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli çarşı ve mahalle bekçileri, deprem bölgesinde 23 gün görev yaptıktan sonra geri döndüler.

Bandırma Bentbaşı Mahallesinde gece vakti meydana gelen iş yeri hırsızlığında yapılan çalışmalar neticesinde yaşları küçük şahıslar M. C. A. (17), N. P. (16) ve H. İ. O. (16) tespit edilerek yapılan operasyon sonucunda çalınan malzemeler ile birlikte yakalandılar. Şüpheli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Bandırma Hacıyusuf Mahallesinde gündüz vakti meydana gelen evden hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen V. E. (23), G. L. (36), R. K. (22) ve C. D. (37) yapılan operasyonda çalınan eşyaların toplam değeri 600 bin lira olan malzemelerin 400 bin liralık değerinde ki eşyalar bulunarak sahiplerine teslim edildi. şüpheli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.