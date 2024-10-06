Balıkesir’in Bandırma ilçesinde İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının birinci yıl dönümünde Filistin’e destek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Yürüyüş, Bandırma İdo önünden başlayarak Cumhuriyet Meydanı’na kadar devam etti. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail’in saldırılarını kınayan sloganlar attı. Yürüyüşün sonunda Kur’an-ı Kerim okunarak, dua edildi.

Bandırma Sivil Toplum Kuruluşları Birliği adına konuşan Birlik Başkanı Kanver Şener, İsrail’in Gazze’ye saldırılarını kınadıklarını belirterek, uluslararası toplumun Filistin halkına destek olması ve İsrail’i saldırılarından vazgeçirmesi çağrısında bulundu.