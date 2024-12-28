Balıkesir’in Bandırma ilçesinde iki gündür etkisini sürdüren fırtına ve sağanak yağış, deniz ve hava ulaşımını olumsuz etkilerken, dağ kesimleri ise beyaza büründü.

Bandırma sahilinde hayatı olumsuz etkileyen fırtına, deniz ulaşımını aksattı. Rüzgarın hızı zaman saatte 50 ila 70 kilometreye ulaştı. İstanbul Deniz Otobüsü’nün (İDO) Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferleri iptal edilirken, Bandırma Limanı’ndan da birçok balıkçı teknesi denize açılamadı. Limanda bekleyen tekneler ise dalgalar arasında adeta beşik gibi sallandı.

Bandırma ve çevresine yağan yağmur, Erdek Kapıdağ Yarımadası ve yüksek kesimler kar şeklinde devam etti. Kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.