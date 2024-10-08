Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, istihdam garantili kursa katılan kadınlar kaynak ustası olarak işbaşı yapacak.

Bandırma Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile Bandırma Ticaret Odası iş birliğiyle kadınların meslek sahibi olmalarını hedefleyen "Çelik Kaynakçısı" kursu düzenleniyor. "Kadın Kaynakçı Yetiştirme Programı" kapsamında, istihdam garantili kursa katılan kadınlara metalik malzemelerin birleştirilmesinde yaygın olarak kullanılan gazaltı (MIG/MAG) kaynağı ve özellikle otomotiv, havacılık, uzay, gıda endüstrileri, gemi inşaatı ile sanayi makinelerinin yapımında tercih edilen tungsten asal gaz (TIG) kaynak yöntemi eğitimi veriliyor.

Sanayi sektöründe yaşanan teknik eleman eksikliğine çözüm getirmeyi amaçlayan Bandırma Ticaret Odası, Bandırma Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında 28 kadın kursiyerle çelik kaynakçı kursunun resmi açılışını, Bandırma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kaynak atölyesinde gerçekleştirdi. Kursiyerler, 3 aylık teorik ve uygulamalı toplam 400 saatlik eğitimin ardından kaynakçılığın inceliklerini öğrenecek ve sektörde istihdam edilecekler.

Açılışa, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ahmet Özdemir, Bandırma Ticaret Odası Başkanı Adem Yılmaz ve kursiyerler katıldı.

Kaynak atölyesinde sembolik olarak bir kaynak eğitimi gerçekleştiren eğitmenler, ardından kursiyerlerle teorik eğitime devam etti.

Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi. “Bandırma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, Bandırma Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve Bandırma Ticaret Odası iş birliğiyle kadınlara yönelik ’Çelik Kaynakçısı’ kursunu başlattık. Sektörel anlamda önemli bir ihtiyaç olan bu meslekte kadınların da yer alması çok değerli" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan ise, "Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde, Bandırma Ticaret Odası iş birliğiyle bölgemizde ilk kez böyle bir kurs başlatıyoruz. Kadın istihdamını destekleyen ve kaynakçılık mesleğine ilgiyi artıracak bu girişimi çok anlamlı buluyorum. Tüm katılımcılara hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ahmet Özdemir de, "Hayat boyu öğrenmenin önemini kavratmak ve üretken, ekonomiye katkı sağlayan kadınların sayısını artırmak amacıyla bu kursu düzenledik. Ülke kalkınmasında ve istihdam konusunda büyük bir yere sahip olan kaynakçılık alanının ihtiyaç duyduğu yeterlilik sahibi kadın ara eleman yetiştirilmesi amacıyla Bandırma Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Bandırma Ticaret Odası ve Bandırma Mesleki Teknik Anadolu Lisesi işbirliği ile 400 saatlik Çelik Kaynakçısı kursumuz 07 Ekim 2024 tarihinde başlamıştır. 14 kişilik iki gruptan oluşan toplam 28 kişilik kadın kursiyerlerimiz eğitimlerini 19 Mart 2025 tarihinde tamamlayacaklardır. Kaynakçılık alanında kadın ara eleman yetiştirmek, ülke kalkınması ve istihdam açısından büyük önem taşıyor. Kursumuz hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Bandırma Ticaret Odası Başkanı Adem Yılmaz ise, "Bandırma’da bir ilki gerçekleştiriyoruz. Türkiye’de ilk defa kadınlara yönelik ’Çelik Kaynakçısı’ kursu başlatıldı. Daha önce de kadınlarımıza forklift eğitimi verdik. Ticari hayatta kadınların disiplinli çalışma anlayışına çok ihtiyacımız var. Aile ekonomisine katkıda bulunmaları için bu eğitimi başlattık. Kadınların iş hayatında daha fazla yer almalarını destekliyoruz" dedi.