Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Bandırma Gümrük Müdürlüğü tarafından 26 Ocak Dünya Gümrük haftası nedeniyle liman içinde tören düzenlendi.

Törende ilk olarak saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Bandırma Gümrük Müdürü Orhan Mercanlı tarafından konuşma yapıldı. 26 Ocak Dünya Gümrük Günü nedeniyle bu yılın teması ise "Geleneksel ve Yeni Ortaklarla İşbirliğinde Gümrükler" belirlendi.Ayrıca, 2024 yılında 2 milyar 312 milyon liralık gümrük vergisi tahsilatı gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı Bandırma Gümrük Müdürü Orhan Mercanlı, "Gümrük idareleri, yalnızca vergi tahsil eden birimler değil; aynı zamanda kamu düzeninin, kamu sağlığının korunması ve yasa dışı ticaretle mücadelenin önemli birer parçasıdır. Uluslararası ticaretin güvenli, etkin ve adil bir şekilde gerçekleşmesi için kritik bir rol üstleniyoruz. 1950 yılında Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 13 ülkenin imzasıyla kurulan, günümüzde Dünya Gümrük Örgütü adıyla anılan bu organizasyon, ticaretin kolaylaştırılmasını ve yasal çerçevede ilerlemesini sağlamada öncüdür. 2025 yılı temamız, ‘Gümrüklerin Verimlilik, Güvenlik ve Refah Taahhütlerinin Yerine Getirilmesi’ olarak belirlenmiştir. Bu tema, uluslararası ticaretin ulaştığı devasa boyut karşısında gümrük idarelerinin oynadığı hayati rolü bir kez daha gözler önüne seriyor.

Mercanlı,"Modern gümrük yönetiminde bilgi teknolojilerinin ve mevzuat uyumlaştırmasının sağladığı verimlilik, hem ticaret erbabını hem de bizleri büyük ölçüde rahatlatıyor. Ancak işimizin başarısında en önemli faktör, iş birliği ve iletişimdir. Ticaret erbabıyla kurulan danışmanlık ve diyalog ilişkisi, Revize Kyoto Sözleşmesi’nin de öngördüğü şekilde, yasal ticaretin kolaylaştırılmasına büyük katkı sağlıyor. Gümrük teşkilatlarının yalnızca ülkemiz için değil, dünya ticareti için de ne kadar önemli bir görev üstlendiğini görüyoruz. Görevlerini özveriyle yerine getiren tüm gümrük çalışanlarına teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Törene, T.C. Demir Yolları Müdürü Doğan Yıldız. TCDD İşletme Müdürü Orhan Kılıç, Bandırma Sahil Güvenlik Komutanı İdris Beşkardeş, Jandarma Komutanı Ahmet Tunç, Bandırma Liman Bölge Başkanı Kürşat Ayyıldız hazır bulundu.