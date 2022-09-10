Balıkesir’in Bandırma ilçesi Aksakal mahallesinde Bandırma AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Doğan domates üreticileri ve çiftçileri ziyaret etti.

Balıkesir’in Bandırma ilçesi Aksakal mahallesinde Bandırma AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Doğan domates üreticileri ve çiftçileri ziyaret etti.

Bandırma AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Doğan ; "Aksakal mahallesinde domates tarlalarındayız tabi şimdi ağzı olan konuşuyor bilmeyen anlatıyor ama çiftçimizin yanındayız ve çiftçi memnun. Altın çağını yaşıyor 2.5 liraya kadar domates fiyatları var. Domates üreticimiz memnun profesyonel olarak çalışıyor çiftçimiz. Memleketimizde her yer ayrı bir güzel ama Bandırmamız ayrı bir güzel bölgemizde ciddi ve güzel çiftçilik yapılıyor. Yanlış bilgilendirme olmasın diye söylüyoruz eğer konuşulacaksa anlatılacaksa çiftçiye sorulması lazım. Bu sene bolluk ve bereketli olduğu söz ediliyor, bunu biz değil çiftçi arkadaşlarımız söylüyor. İnşallah tüm çiftçilerimize ve üreticilerimize hayırlı bol bereketli kazançlar diliyorum." dedi.