Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Bandırma Kültür ve Eğitim Vakfı, Yönetim Kurulu üyeleriyle Bandırma’daki meslek liselerinde kullanılmak üzere dizüstü bilgisayar hibe etti.

Bandırma Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne ve Edincik Recep Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne geçtiğimiz aylarda hibe edilen 3D yazıcıların etkin bir şekilde kullanılmak üzere, Bandırma Kültür ve Eğitim Vakfı 2 okula yüksek donanımlı 4 dizüstü bilgisayar hibe etti. Bandırma Kültür ve Eğitim Vakfı, Yönetim Kurulu üyeleri, öğrencilerin daha etkin üretim yapmaları için ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Aynı zamanda da Hasan Atlı İlkokulu’nun da ses sistemi ve sınıflara dolap desteğinde bulundu.

Bilgisayarlar, öğrencilerin kullanımına sunulmak üzere Bandırma Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Levent Tokalaç ve Edincik Recep Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdür Yardımcısı Abdullah Taşkın’a teslim edildi.

Teslim töreninde Bandırma İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hacı Emre Gökşen’de hazır bulundu.