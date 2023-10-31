Balıkesir’in Bandırma ilçesinde deniz temizleyen çöp kapanlar, Bandırma Sahil bandında belirlenen noktalarda konuldu, gerekli test aşamalarından geçen çöp kapanlar, Bandırma limanının temizlemek ürere devreye girdi.

Bandırma’nın hâkim rüzgarı poyraz yerini lodosa terk edince limanı insan atıklarından kötü görüntülere sahne oldu. Geçtiğimiz yıllarda Marmara Denizi’nin korkulu rüyası haline gelen müsilaj hala gündemdeki yerini korurken denizin bu feryadından hiç ders alınmadı. Bandırma’nın hâkim rüzgârın yerine lodosa bırakınca, denizdeki kirlilik yine gün yüzüne çıktı.

Lodosun etkisiyle limanda belli noktalarda biriken şişe, poşet, evsel atık ve benzeri çöpler denizin kirletilmeye devam edildiğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, deniz kirliğinin çözümü için Bandırma limanının belli noktalarına koyduğu çöp kapanları devreye girdi.

Konu ile ilgili konuşan Bandırma AK Parti ilçe Başkanı Mehmet Doğan “Bir süredir bakıma alınan ve 3 adet bulanan Watles-d marka deniz çöp kapanımız yeniden faaliyete geçmiştir Halkımızdan ricamız bu çöp kapanının içine şişe veya kapana zarar verecek maddeler atmamalarıdır. Halkımıza hayırlı olsun" ifadelerinde bulundu.