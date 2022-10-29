Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yılı Bandırma’da yapılan törenlerle kutlandı. Törenlere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yılı Bandırma’da yapılan törenlerle kutlandı. Törenlere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Cumhuriyet Caddesinde yapılan törenlere İlçe Kaymakamı Engin Aksakal, Balıkesir BüyükŞehir Belediye Başkan Vekili Birol Şahin, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Selahattin Akalp, Belediye Başkanı Av.Tolga Tosun, Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Demirdaş, Siyasi Parti Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları, askeri erkân ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.

Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Selahattin Akalp, tören aracına birlikte binerek vatandaşların bayramını kutladılar. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından Bandırma İlçe Kaymakamı Engin Aksakal günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Kaymakam Aksakal " Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Türk milletinin tarih sahnesinde dirilişinin simgesi olan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99.yılını birlikte kutlamanın ve Cumhuriyet tarihimize yeni bir sayfa eklemenin mutluluğunu ve coşkusunu yaşıyoruz. Cumhuriyet Bayramı hepimize kutlu olsun. 99.yıl dönümünü kutladığımız Cumhuriyet, ülkemizin yönetim biçimi olmasının yanı sıra, Türk Milletinin insanlığa bıraktığı vazgeçilmez bir miras, örnek bir bağımsızlık ve uygarlık hareketinin adıdır. 1071 yılında Sultan Alpaslan’ın önderliğinde, Türklerin Anadolu topraklarını yurt edinmesi ve bu topraklara hükmetmesiyle birlikte; XIII. yüzyılda temelleri atılan Osmanlı Devleti üç kıtada hüküm süren, yüzyılların İmparatorluğu olarak birçok milleti, farklı etnik ve kültürel yapıları bünyesinde barındırarak yönetmeyi bilmiştir. İstiklal mücadelesi, Mustafa Kemal Paşa’nın Bandırma vapuru ile 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkmasıyla başladı. Amasya, Erzurum ve Sivas kongrelerinde, oluşan "milletin bağımsızlığını, milletin azmi ve kararlılığı kurtaracaktır" düsturuyla düşmana karşı tek vücut olundu. Çünkü Türk insanı için yüzyıllardır hüküm sürdüğü ülkesi ve toprakları vazgeçilmezdi ve ebediyete kadar da bir karış toprağı vazgeçilmez olacaktır.

Türk milleti vatanını, bayrağını, bağımsızlığını ve özgürlüğünü işgalcilere ve emperyalistlere teslim etmemeye kararlıydı. Vatanı ve kutsal değerleri için canını, malını, bütün varlığını seferber etmeye hazırdı.

Cumhuriyeti ayakta tutan yegâne kuvvet milletin kendisidir. Türk milleti, Cumhuriyeti benimsemiş ve bütün değerlerine sımsıkı sarılmıştır.

Kurtuluş Savaşında yaşananlar, bize, daima güçlü olmak, birlik ve bütünlük içerisinde çalışmak, aklın ve bilimin ışığında dünyadaki değişim ve ilerlemeleri, kendi değer ve kazanımlarımızı da gözardı etmeden, takip etmek zorunda olduğumuzu bir kez daha göstermiştir. Bugün hepimize düşen ortak görev: milli değerlere, bilince, Cumhuriyete sahip çıkmak; Çanakkale’deki, İstiklal Harbi’ndeki, Ayyıldız Tepe’deki azim ve kararlılık ruhunu, Kuvayı Milliye ruhunu korumak ve bu bilinci gelecek kuşaklara aktarmaktır.

Ülkemizi muasır medeniyetlerin ötesine taşımaya kararlıyız. Cumhuriyetimizi bütün değer ve kurumlarıyla özümseyen aziz milletimiz, birlik ve beraberlik içerisinde, Türkiye’yi dünyada hak ettiği saygın konuma yükseltmek için gerekli olan iradeyi her zaman göstermiştir, bundan sonra da gösterecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa ATATÜRK olmak üzere ebediyete intikal etmiş gazilerimizi ve aziz şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anar, sizlerin ve tüm Bandırma halkının Cumhuriyet Bayramı’nı kutlar, saygı ve sevgilerimi sunarım" dedi.

Öğrencilerin okuduğu şiiriler ve halk oyunları gösterileri ile devam eden Cumhuriyet Bayramı kutlama törenleri resmigeçidin ardından sona erdi.